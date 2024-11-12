Mağusa’da, aracın çarptığı yayanın diz kapağı kırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 14.30'da Gazimağusa’da Şehit Narlık Sokak üzerinde, Nadejda Prodan (K-44) yönetimindeki EV 144 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Topçular Bulvarı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Zohreh Enayatıhesarsorkh’a (K-59) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Zohreh Enayatıhesarsorkh, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ diz kapağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Apartmanın üçüncü katından düşen kadın yaralandı

Kızılbaş’taki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 29 yaşındaki kadın dengesini kaybederek balkondan düştü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Tisa Bethel Banda’nın (K-29) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ndeki tedavisi sürüyor.

Ani ve gayrı tabii ölüm…

Girne’de dün 08.00 sıralarında bir evde misafir olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Mustafa Çakır (E-60) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis bahse konu şahıs üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadığını açıkladı.