Mağusa’da 98 geçici işçi belediyeden özel şirkete aktarıldı

Fehime ALASYA

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışan 98 geçici-mevsimlik işçi, ‘geç veya kesintili ödeme’yle sık sık gündeme gelen belediye bünyesindeki Gamabel isimli özel şirkete aktarıldı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın ‘belediye bütçesini yasaya uygun şeklinde geçirebilmek için’ yapıldığı ifade edilirken, bazı Belediye Meclis Üyeleri bu ve benzeri uygulamaların sürdürülebilir olmadığına vurgu yaptı.

Mağusa Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Öztenay, Belediye Yasası’nda yer alan “Personel giderlerinin, Belediye bütçesinin giderlerinin %50’sini geçmemesi gerektiği” maddesi uyarınca bu uygulamayı hayata geçirdiklerini, aksi halde onlarca kişinin işsiz kalması gerektiğini dile getirdi.

Öztenay, “Bu aktarımı yapmasaydık, işten çıkarma yapmak zorunda kalacaktık” dedi.

Yapılan uygulamayla mevcut sorunun ‘hasıraltı edildiğini’ işaret eden bazı Belediye Meclis Üyeleri ise bunun sürdürülebilir olmadığına vurgu yaptı.

‘Ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde kimsenin işsiz kalmaması gerektiği’ konusunda hemfikir olan Belediye Meclis Üyeleri, Gamabel şirketine yapılan aktarımda listenin incelenmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikasından ise konuyla ilgili açıklama alınamadı.

Gazimağusa Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Öztenay:

“Bütçeyi geçirebilmek adına bunu yaptık, aksi halde işçi durdurmak zorunda kalacaktık”

Yasada yer alan maddeyi yerine getirdiklerini kaydeden Gazimağusa Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Öztenay, “Personel giderlerinin, Belediye bütçesinin giderlerinin %50’sini geçmemesi gerekir. Burada bütçeyi geçirebilmek adına, bütçeyi dengeleme açısından bu uygulamaya gidildi.

Belediye yasasına uymak için ya durduracaktık ya da geçirecektik, bu zamanda işçi durdurmak olur şey değil.” dedi.

Gamabel şirketinde, son zamanlarda gündeme gelen ödeme sıkıntılarını anımsattığımız Öztenay, “Gecikmeli de olsa ödemeler yapılıyor, ödemeleri Gamabel tarafından devam edecek. Çalışanların sendikal hakları konusunda da düzenleme yapılacaktır, çok büyük kayıpları olmayacaktır.” yorumunda bulundu.

Öztenay, şöyle devam etti:

“Yeni yılda yapılan %37 artış ve asgari ücret artışı ile belediye katkı payları ise %26 olarak açıklandı. Arada fark doğdu, bu farkı bütçemizde dengelememiz gerekiyordu. Artan personel giderlerini yaysa göre uygulamak için bunu yaptık. İşçi durdurmamız gerekecekti, işçi durdurmamak için, kimsenin mağdur olmaması için bu girişim yapıldı.”

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ NE DEDİ?

Gazimağusa Belediyesi HP Meclis Üyesi Tolga Özçelik:

“Ne bu borçlanmalar ne de bu uygulamalar sürdürülebilir değil, çalışanlar mağdur ediliyor”

“Bütçeden dolayı yapıldığı duyumunu aldık. Bu personellerin maaşı 9 milyon TL kusurdu, bu uygulamayla 4’er milyon TL tasarruf edildiği belirtildi. Çalışanların maaşları asgari ücrete düşecek, bu her işçinin maaşının en az 3, 4 bin TL düşeceği anlamına geliyor. Bazı çalışanlar bir şekilde mağdur ediliyor. Kimlerin Gamabel’e aktarıldığını henüz bilmiyoruz, bu neye göre yapıldı, yakın çevresini koruyarak mı bunu yaptı, daha adil mi yaptı bilmiyoruz. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Ne bu borçlanmalar ne de bu uygulamalar sürdürülebilir değil.”

Gazimağusa Belediyesi UBP Meclis Üyesi Emel Çapkıner Tosun:

“Kimi çalışanlar mağdur oluyor, üzülüyoruz, işe alımlar-aktarımlar-durdurmalar sır gibi”

“İş alımlarda da durdurmalarda da bizim görüşlerimiz alınmıyor. Keşke alınsa. Mağdur olacak olan çalışanlar var. Bu listede kimler var, kimler gerçekten mağdur olacak bilmiyoruz, sır gibi… Soruyoruz, cevap alamıyoruz. Tüm bunlardan ötürü yeniden aday olmayı düşünmüyorum. Bu olaylar bize mal ediliyor ama olup bitenden haberimiz yok, tüm yetki yönetimin elinde. İşçi alımlarında veya durdurulmalarında Meclis’e getirilmeli. Gamabel’e aktarım konusunda da sıkıntı yaşadık. Bu konuda da bilgi alamadık. Bu sürdürülebilir bir yapı ve çözüm değildir.”

Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi CTP Hüseyin Manik:

“Bu sürdürülebilir bir yapı olmadığının göstergesidir”

“Bütçenin geçirilmesi için bu girişim yapıldı. Personel giderlerinin, Belediye bütçesinin %50’sini geçmemesi gerekir. Öğrendiğimiz kadarıyla bu dengeyi korumak için yapıldı. Personel giderlerini düşük göstermek için yapıldı. Yasaya uydurmaya çalıştılar. Gamebel şirketindeki mevcut işçilerin 14 aydır sosyal sigortaları yatırılmadı, maaşları gecikmeli alıyorlar, tüm bunlar ortadayken uygulama bütçeyi yasaya uydurmak amaçlı bile olsa sürdürülebilir bir yapı olmadığının göstergesidir. Personel gideri yerine hizmet alımı içinde gizlenmeye. Bu çalışma ile uydurma işlemler yapılıyor. Bu sürdürülebilir yapı olmadığı ortada. Kimsenin böyle zamanda işsiz kalmasını da asla tasvip etmeyiz tabi ki…”