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Mağusa’da 84 şişe alkollü içki çalındı

Mağusa’da 84 şişe alkollü içki çalındı

Mağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir işletmenin ambarında bulunan araçtan 25 ve 28 Mart tarihlerinde, toplam değeri 7 bin 560 TL olan 84 şişe alkollü içki çalındı. 

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Mağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir işletmenin ambarında bulunan araçtan 25 ve 28 Mart tarihlerinde, toplam değeri 7 bin 560 TL olan 84 şişe alkollü içki çalındı. 

Yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.D.(E-36) tutuklandı; soruşturma devam ediyor. 

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