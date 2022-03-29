Mağusa’da 84 şişe alkollü içki çalındı

Mağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir işletmenin ambarında bulunan araçtan 25 ve 28 Mart tarihlerinde, toplam değeri 7 bin 560 TL olan 84 şişe alkollü içki çalındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.D.(E-36) tutuklandı; soruşturma devam ediyor.