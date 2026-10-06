Mağusa’da 77,2 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı temizlenecek

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde toplam 77,2 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattının temizlik ve bakımı için sözleşme imzaladı.

Çalışmalar, iş programının belediyeye sunulmasıyla yer tesliminin ardından beş aylık programla yürütülecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşme dün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile yüklenici Sözal Pazarlama Ltd. Direktörü Çağan Alganer tarafından imzalandı.

Çalışma kapsamında 255 cadde ve sokaktaki 66 bin metrelik yağmur suyu hattı ile 3 bin 380 rögar ve 380 menhol temizlenecek. Çalışma; Sakarya, Karakol, Dumlupınar, Çanakkale, Suriçi, Baykal, Namık Kemal, Canbulat, Piyale Paşa, Pertev Paşa ve Harika mahalleleri ile Tuzla ve Mutluyaka köylerinde belirlenen cadde ve sokakları kapsıyor.

Ayrıca 11 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 629 rögar, 267 menhol ve 8 pompa istasyonu kuyusunda temizlik ve bakım yapılacak. Kanalizasyon çalışmaları, Ayhan Niyazi Sokak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Abant Sokak, İsmet İnönü Bulvarı, Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi, Anafartalar Caddesi, Fadıl Rıza Sokak, 15 Ağustos Bulvarı, Altay Sokak, Şirinbayır, Mustafa Kurtuluş Sokak, Bayraktar Yolu ve Adem Kemal Sokak ile PS1 Ana Pompa İstasyonu güzergahındaki hatları kapsayacak.

Drenaj altyapısının etkin çalışması ve altyapı direncinin artırılması hedefleniyor

Çalışmada yağmur suyu drenaj altyapısının daha etkin çalışmasının sağlanması, mevcut hatların kapasitesinin korunması ve özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı altyapı direncinin artırılması hedefleniyor.

Çalışmaların kontrolü belediyenin proje bölümü ve teknik personeli tarafından yapılacak.