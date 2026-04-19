Mağusa ve Girne'de sarhoş olup rahatsızlık yaratan 2 şahıs tutuklandı

Mağusa’da dün Savaş Yolu Sokak’ta S.G (E-64) 497 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş halde bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, yapılan soruşturmada KKTC’de herhangi bir ikametgâhı veya işinin bulunmadığı tespit edildi.

Girne’de sarhoş halde çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Girne’de dün gece B.D (K-32), bir eğlence mekânında 201 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette bağırarak rahatsızlık yarattı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.