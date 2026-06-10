Güneyde sarı uyarı verildi
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer şiddetli gök gürültülü fırtınalar görülebileceği gerekçesiyle sarı uyarı yayınladı.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer şiddetli gök gürültülü fırtınalar görülebileceği gerekçesiyle sarı uyarı yayınladı.
Söz konusu uyarı, 11.00 ila 18.00 saatleri arasını kapsarken, gök gürültülü fırtınaların ağırlıklı olarak dağlık ve iç bölgeleri etkilemesi bekleniyor.
Daireden yapılan açıklamada fırtına sırasında dolu yağması beklendiği belirtildi.
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