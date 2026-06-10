5. Nesiller Buluşuyor Yarışması’nın ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğiyle 5’incisi gerçekleştirilen Nesiller Buluşuyor Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Acapulco Hotel’de yapılan törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören ile vakıf yetkilileri, öğrenciler, öğretmenler, jüri üyeleri ve aileler katıldı.

Öğrencilerin büyükleriyle buluşturularak unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin, değerlerin, sosyal yaşantının genç nesillere aktarılmasının hedeflendiği yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin yanı sıra; Tangül Çağıner, Ünal Çağıner, Nezihe -Mustafa Özensoy, İçim Çağıner Kavuklu,Dimağ Çağıner ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı özel ödülleri de verildi. Törende jüri üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.