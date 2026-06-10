Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’e sevk edilen ve sabit hız tespit kameraları tarafından kaydedilen trafik suçlarına ilişkin puan cezalarının uygulanmamasını öngören yasa tasarısını eleştirdi. Barçın, düzenlemenin hem hukuki hem de idari açıdan ciddi soru işaretleri barındırdığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, tasarıyla 1 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2027 tarihleri arasında sabit hız tespit kameraları tarafından kaydedilen trafik suçlarında para cezası uygulanmasının sürdürüleceğini, ancak puan cezası verilmeyeceğini belirtti.

Hükümetin trafik cezalarının zamanında tebliğ edilmemesi nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini ifade eden Barçın, biriken cezaların toplu şekilde bildirilmesi halinde birçok kişinin ehliyetsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Düzenlemede henüz oluşmamış ve kesilmemiş cezalar için dahi puan yaptırımının kaldırılmasının gerekçesini sorgulayan Barçın, sabit hız tespit sistemlerinin güvenilirliğine ilişkin sorular yöneltti. Kameraların sağlıklı çalışıp çalışmadığını, ölçümlerin güvenilir olup olmadığını ve cezaların zamanında tebliğ edilmemesinde idarenin kusuru bulunup bulunmadığını soran Barçın, “Eğer sistem güvenilirse trafik puanı neden kaldırılıyor? Eğer sistem güvenilir değilse para cezası neden devam ediyor?” ifadelerini kullandı.

Barçın, düzenlemenin çelişkili bir yaklaşım içerdiğini savunarak, “İktidar bu düzenleme ile vatandaşa, ‘Kameranın tespitine ehliyet puanı kesecek kadar güvenmiyorum ama para cezası alacak kadar güveniyorum’ mesajı veriyor” dedi.

Açıklamasının sonunda söz konusu yaklaşımın hukuki değil mali bir anlayışa dayandığını ileri süren Barçın, “Bu hukuk değil, mali tahsilat mantığıdır” değerlendirmesinde bulundu.