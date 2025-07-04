Mağusa sahilinde bulunan erkek bedeninin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek

Mağusa’da dün saat 17.40 sıralarında Silver Beach ile DAÜ Beach Club Tesisleri arasındaki deniz sahilinde kumsalda bulunan cansız erkek bedeninin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası kesinlik kazanacak.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre, KKTC vatandaşı olduğu belirlenen ancak kimliği henüz açıklanmayan bedenin boğazında ayakkabı ipine benzer bir ip olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.