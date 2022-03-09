Mağusa-Lefkoşa yolunda ölümlü kaza, 25 yaşındaki sürücü can verdi

Mağusa-Lefkoşa anayolunda yaşanan trafik kazasında iki araç çarpıştı, kazada 25 yaşındaki Shohrat Annnanurov hayatını kaybetti.

Güvercinlik kavşağı yakınlarında saat 12.00 sıralarında meydana gelen kaza, 32 yaşındaki Kaya Kıralp’ın yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Mağusa'dan Lefkoşa'ya doğru gittiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi sonucu, o sırada Mağusa'ya doğru giden 25 yaşındaki Shohrat Annnanurov yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpmasıyla meydana geldi. Kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü 25 yaşındaki Shohrat Annnanurov yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: 09.03.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında, Kaya Kıralp (E-32), yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru seyretmekte olan Shohrat Annnanurov (E-25) yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpmıştır.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat Annnanurov (E-25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya Kıralp’ın tedavisi ise halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

4’üncü ölüm…

Polis, 2022 yılı içinde meydana gelen 4 ölümlü kazada, toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu kazaların 2’si Mağusa, 1’i Güzelyurt, 1’i ise Lefkoşa’da meydana geldi.