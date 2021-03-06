Mağusa Kültür Derneği’nin sessiz kitap okuma etkinliği sanal ortamda yapılacak

Mağusa Kültür Derneği, kadın hakları ve kadının toplumdaki yerinin “henüz istenilen noktaya gelmediğini” belirterek, tüm emekçi kadınların yanında olduklarını vurguladı.

Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadının toplumdaki yerine ve eğitiminin önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenledikleri sessiz kitap okuma etkinliğini 129 kitap okuyan kadının katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirecek.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün önemine işaret edilerek, “Kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri henüz dünyamızda istenilen noktaya gelememiştir. Dünya Kadınlar Günü sadece kadın haklarının kazanıldığı veya kadın haklarının savunulduğu bir günün dışında aslında kadının sosyal-kültürel kişiliğinin bastırılması, önemsenmemesi ve bundan dolayı sosyal yaşam içinde fark etmeden büyüyen bir eksikliğin dışa vurumu ve haykırışıdır” denildi.

Dernek, açıklamada, salgın nedeniyle her yıl Mağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda kadının toplumdaki yerine ve eğitiminin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz kitap okuma etkinliğini bu yıl yüz yüze değil, sanal ortamda yapacaklarını belirtti.

Açıklamada, “Sessiz kitap okuma etkinliğini bu yıl sanal ortamda en az 129 kitap okuyan kadından oluşturacağımız fotoğraf kolajı ile gerçekleştirerek; hayatlarını kaybetmiş olan tüm emekçi kadınları saygıyla anacağız” denildi.