Mağusa Kitap ve Üretim Festivali 24-27 Ekim tarihleri arasında yapılıyor

Mağusa Suriçi esnafı festival kapsamında indirim şenliği düzenleyecek.

Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) iş birliğinde, “Üreterek, Direnmek” temasıyla, Mağusa Kitap ve Üretim Festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre festival, 24-27 Ekim tarihleri arasında, Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya’da yapılacak. Kıbrıs kültürünün merkeze alınacağı etkinlikte, ülkeye ait yayınevlerinin ve üreticilerin stantları kurulacak.

Konser, şiir dinletisi, kitap tanıtımı, film gösterimi ve açık oturum gibi etkinliklerin olacağı festivalde indirimli kitap satışı da yapılacak.

Festival ile ilgili bugün Bandabuliya’da basın toplantısı düzenlendi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konuşmasında, festivale, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’nin de destek verdiğini kaydetti.

Maraş MAGEM’de bir yıl önce açılan Çıraklık Eğitim Merkezi’nin eğitimlerine 30 öğrenci ile başladığını ifade eden Tulga, Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile bir yılda öğrenci sayısının 100’e ulaştığını söyledi.

“Uyum ve iş birliği bizi daha ileriye taşıdı” diyen Tulga, iş birliğinin her ortamda gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Mağusa Kitap ve Üretim Festivali’nin bir yıl önce hedef konulmasının ardından bugün organizasyonu tamamlayıp halka sunmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Tulga, festival içeriğinin hem üretim hem de kitap fuarı olmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük şehri olarak, liman, öğrenci ve turizm şehri olmasının yanında üreten bir şehir olduğunu ifade etti. Uluçay, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın her zaman üretimi çağrıştırdığını, bu festivalin temasının da “Üreterek, Direnmek” olduğunu belirtti.

Gazimağusa Belediyesi’nin KTEZO ile anlamlı bir iş birliği yürüttüğünü kaydeden Uluçay, Çıraklık Eğitim Merkezi’nin iş birliğine çok iyi bir örnek olduğuna dikkat çekti. Uluçay, kentte, böyle bir okula duyulan ihtiyacın karşılanması ile ilginin gittikçe artmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

“Üretime, çocuklarımıza sahip çıkmak onur verici” diyen Süleyman Uluçay, bu kapsamda sorumluluk alan herkese minnettarlığını sundu.

Mağusa Suriçi esnafının da indirim şenliği düzenleyerek, destek vereceği festivale tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.

Festivalde, üretim stantları 16.00-22.00 saatleri arasında, kitapevleri stantları 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

Kitapevi stantlarında ayrıca ülkenin kitap yazarlarının imza günü etkinliği de yapılacak. (tak)