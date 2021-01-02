Mağusa İnsiyatifi’nden Suriçi çıkışı

Mağusa İnsiyatifi, “Mağusa Suriçi’nin tarihi ve mimari niteliklerinin yok edilmesine izin vermeyeceklerini” belirtti, tarihi dokuya saygı gösterilmesini istedi.

Mağusa Suriçi’ndeki Namık Kemal Meydanı’nda yerel ve özel bir işletmenin, tarihi dokuya uyumsuz yapılaştığını belirten Mağusa İnisiyatifi, şu görüşü paylaştı:

“Projeye aykırı olarak terasta yapımına başlanmış hafif strüktürlü kaçak kat, sivil toplum örgütleri ve Eski Eserler Dairesi (EED) Mağusa Şubesi’nin itirazları sonucu kaldırılmıştı. Ancak, anlaşılan o ki yasaların imtiyazlılar dışındakiler için uygulanabileceği inancının yaygın olduğu kktc’de yasadışı/ kaçak yapıların yapılmasını engellemek oldukça güçtür.”

Eski Eserler Dairesi Mağusa Şubesi yetkililerinin, Polis’in ve Mağusa Belediyesi’nin tüm ikazlarına rağmen terastaki kaçak katın bir gecede tamamlandığını belirten İnisiyatif, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Bilinmelidir ki, kentimizin en önemli tarihi mekanında, en önemli tarihi yapımızın algılanmasını olumsuz biçimde etkileyen böyle bir kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu şekilde kural tanımaz, bireysel ve açgözlü yaklaşımların uzun vadede tüm doğal ve tarihi alanları nasıl yok ettiğini, yaşanan dönüşümlerle, hedeflenen turizm seviyelerine yaklaşmak yerine giderek uzaklaşıldığını, tarihi, mimari ve doğal değerlerin birer birer yok edildiğini görmek bu kadar mı zor? Her birimiz kendimiz için daha çok kazanç, daha çok avantaj sağlamaya çalışırken yaşam alanlarımızın niteliklerini nasıl kaybettiğini ve doğal/ tarihi olanı talep eden turistler için Kuzey Kıbrıs’ın cazibesini giderek yitireceğini anlamak bu kadar mı imkansız.

Mağusa İnsiyatifi olarak, Mağusa Suriçi’nin artan rant beklentilerine feda edilmesine izin vermeyeceğiz!

Mağusa, Suriçi, Namık Kemal Meydanı sadece buralardan rantsal kazanç bekleyenlerin taleplerine göre dönüşemez. Mağusa hepimizindir!”