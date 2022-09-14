Mağusa Çanakkale’de üzücü manzaralar

Mağusa’nın Çanakkale bölgesinde 1974 savaşından yarım kalmış kilise tam bir mezbeleye dönüştü. YENİDÜZEN’e ulaşan duyarlı yurttaşlar, kilisenin ıslahı için yetkilileri göreve çağırdı, “Burası utanç verici bir yer oldu, temizlenmesi ve mutlaka koruma altına alınması gerekiyor, pek çok kirli iş için kullanılan bu tarihi alanın kurtarılması için herkese göreve davet ediyoruz” dediler.