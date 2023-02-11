Mağusa’da 11 cenaze, 6’sı ikindi, 5’i öğlen…

Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada hayatını kaybeden Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Aykan Ekiz, Nehir Çevik ve Özgür İçme’nin bugün Mağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN Mağusa’da defnedileceği açıklandı.

İkindi namazında 6 defin…

Yine Mağusa’da İKİNDİ NAMAZINDA yapılacak olan 6 definde ise Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Pamir Konuklu, Atakan Celal Konuklu, hayal Gençalioğlu ve Aras Aktuğralı son yolculuğuna uğurlanacak.

Dağlı ailesi Yeniboğaziçi’nde uğurlanacak Depremde hayatını kaybeden anne Mülkiye Dağlı ve kızları Nazife ile Abide Dağlı ise Yeniboğziçi’nde öğle namazının ardından defnedilecek.

Yakula’ya son veda Vadili’de…

Otelde hayatını kaybeden Müdür Muavini İbrahim Yakula ise Vadili köyünde, öğle namazının ardından defnedilecek.