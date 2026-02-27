Mağusa Belediyesi’nin katkılarıyla IV. Açık Tiyatro Festivali başlıyor

Dramdan komediye, stand-up gösterilerinden çocuk tiyatrolarına kadar uzanan zengin programıyla festival, her yaştan izleyiciye hitap eden dopdolu bir takvim sunuyor.

Festival kapsamında yetişkinler için sahnelenecek tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerinin yanı sıra, minik sanatseverlerin hayal dünyasını renklendirecek çocuk oyunları da yer alıyor.

Açılışa özel çocuk oyunu ücretsiz

Festivalin açılışına özel olarak, 1 Mart Pazar günü saat 13.00’te sahnelenecek “Sihirli Kalemlik” adlı çocuk oyunu ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Yer kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle etkinliğe katılmak isteyen ebeveynlerin gisekibris.com üzerinden ücretsiz biletlerini temin etmeleri gerekmektedir.

1 – 7 Mart Haftalık Program

1 Mart Pazar

* 13:00 – Sihirli Kalemlik (Çocuk Tiyatrosu / 3-11 Yaş) – Açılışa Özel Ücretsiz

* 20:30 – Kadın Komedyen – Tuba Ulu (Stand-Up Comedy)

3 Mart Salı

* 13:00 – Haylaz Tavşan (Müzikli Çocuk Oyunu / 3-11 Yaş)

* 20:30 – Çat Kapı (Tiyatro)

4 Mart Çarşamba

* 20:30 – Darmadağın Anılarımın Ortasındayım... (Tiyatro)

5 Mart Perşembe

* 20:30 – 99 Problem (Tiyatro)

6 Mart Cuma

* 20:30 – Doğan Tuncel (Stand-Up Comedy)

7 Mart Cumartesi

* 13:00 – Ormandaki Afacanlar (Müzikli Çocuk Oyunu / 3-11 Yaş)

* 20:30 – Kurtar Beni (2 Perde Komedi)

Etkinlik detayları

Festival etkinlikleri MyArt Sanat ve Yaşam Merkezi’nde (Macro AVM 2. Kat), Mağusa’da gerçekleştirilecektir. Biletler gisekibris.com adresi üzerinden temin edilebilmektedir. Güncel etkinlik takvimi ve detaylı bilgilere myartcyprus.com/all-events/ adresinden ve Instagram’da @myart_cyprus hesabından ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgi için 0548 835 12 13 numaralı telefon hattı üzerinden iletişim sağlanabilir.

Mağusa Belediyesi, kentte kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam ederek her yaştan vatandaşın sanata erişimini artırmayı hedeflemektedir. Tüm sanatseverler bu özel festivalde yerlerini biletler tükenmeden ayırtmaya davetlidir.