Mağusa Belediyesi’ne 950 bin TL  ‘Maraş’ ödeneği

Bakanlar Kurulu, Mağusa Belediyesi’ne Kapalı Maraş’ın ‘açılım’ süreci kapsamında yaptığı harcamalar kapsamında 950 bin TL’lik ödenek verilmesini kararlaştırdı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, Mağusa Belediyesi’nin Kapalı Maraş’ta yaptığı temizlik, bakım-onarım, peyzaj, sulama ve hizmet alımı işlerinin ödenebilmesi amacıyla gereksinim duyulan

950 bin TL’nin Maliye Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi'nde Mahalli Kaynaklarla finanse edilmesi öngörülen "Devam Eden ve Acil Yatırım Projeleri Ödeneği" kaleminden, İçişleri Bakanlığı 2021 Mali Yılı

Bütçesi altında yeni ihdas edilecek olan "Kapalı Maraşın Açılım Sürecindeki Temizliği Projesi" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

Karar, 11 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.