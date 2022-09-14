Mağusa Belediyesi’nde yine maaş krizi: GAMABEL çalışanları maaş alamadı, eylem başlattı
Mağusa Belediyesi bünyesindeki GAMABEL şirketinde çalışan 400’e yakın emekçi, Ağustos ayı maaşını halen alamadı, eylem başlattı.
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Mağusa Belediyesi bünyesindeki GAMABEL şirketinde çalışan 400’e yakın emekçi, Ağustos ayı maaşını halen alamadı, eylem başlattı.
Pazartesi gününden itibaren işe çıkmayan çalışanlar, belediye önünde eylem yaparak, seslerini duyurmaya çalışıyor.
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Etiketler : mağusa belediyesi, maaş, gamabel