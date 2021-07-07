Mağusa Belediyesi'nde UYARI GREVİ!

Mağusa Belediyesi'nde iş barışı sağlanamıyor, belediyenin mali durumu gerilerken, huzursuzluk bitmiyor. Gazimağusa Belediyesi işçileri grev ve yürüyüşle tepkilerini dile getirdi, haklarının verilmesini istedi.



Sendika'nın grevi üyelerinin geniş katılımı ile gerçekleştirildi.



Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu, ek mesailerin zamanında ödenmemesi ve çalışanların maaşlarında aksamalar olması nedeniyle Belediye Başkanlığı’na yapılan yazılı ve sözlü tüm uyarılara rağmen bir sonuca varılamadığını açıklamıştı.