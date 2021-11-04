Mağusa Belediyesi'nde mali çöküş

Art arda ekonomik kriz haberleriyle gündeme gelen Mağusa Belediyesi’nde bu kez de ‘işten çıkartmalar’ başladı. Yetkili sendika “Önce 337 kişinin görevine son verildi, ertesi gün 314 kişi işe geri alındı” açıklamasında bulundu, 23 kişinin işine son verildiğini duyurdu. Sendika yetkilileri ve Belediye Meclis Üyeleri krizi doğruladı, “Sebebi yanlış istihdam ve fuzuli harcamalar, müdahale edilmezse dibi göreceğiz” yorumu yaptı.

Derya ULUBATLI

Art arda ekonomik kriz haberleriyle gündeme gelen Mağusa Belediyesi’nde bu kez de ‘görevden durdurmalar’ başladı. Yetkili sendika 23 geçici işçinin görevine son verildiğini açıkladı, ‘belediye batıyor’ endişesi belirtti.

Sendika yetkilileri ve Belediye Meclis Üyeleri krizi doğruladı, “Sebebi yanlış istihdam ve fuzuli harcamalar, müdahale edilmezse dibi göreceğiz” yorumu yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ve bazı Belediye Meclis Üyeleri, Belediye’nin içinde bulunduğu ekonomik kaosun nedenlerini anlattı, bu krizden nasıl çıkılabileceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sendika: “Krizin sebebi yanlış istihdam politikaları ve gereksiz harcamalar”

Belediye’nin ciddi bir çıkmazda olduğunu söyleyen Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen bunun nedenlerinin gereksiz harcamalar ve yanlış istihdam politikaları olduğunu savundu. Belediye Başkanı İsmail Arter’in personelin haklarını vermek yerine ‘hayır işleri’ için para harcadığını belirten Özüşen, bir an önce müdahale edilmemesi durumunda Belediye’nin ‘dibe vuracağını’ aktardı.

Meclis Üyeleri: “Kriz var ancak yönetim bize yeterli bilgi vermiyor”

Belediye Meclis Üyeleri ise bir yandan ekonomik krizi doğrularken, öte yandan bu krizle ilgili yeterli bilgilendirmeyi de yönetimden alamadıklarını ifade etti. CTP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Manik Başından beri belediyede doğru adımların atılmadığını bunun sonucunda da ekonomik krizin baş gösterdiğini söyledi. Manik, “hem aşırı istihdam, hem gereksiz harcamalar, hem de hiçbir tasarruf tedbir önerimizin dinlenmemesi bizi bu noktaya getirdi” dedi. Öte yandan HP Belediye Meclis Üyesi Tolga Özçelik, maaşların düzgün ödenemediğini ve belediyede bir kaos ortamı olduğunu dile getirdi. Gelir-gider dengelerinin birbirini tutmadığını belirten Özçelik, yönetimden genel tabloyla ilgili net bilgiler alamadıklarından yakındı. Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali ise bu durumun uzun süredir devam ettiğini ve belediyenin ‘planlama ve ekonomik akıldan yoksun bir şekilde, partizanca ve yandaş kayırmacılık anlayışıyla’ yönetildiğini savundu. Şahali, “krizden çıkmak için mevcut yönetim anlayışı bir an önce değişmelidir” şeklinde konuştu.

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen:

“Şeffaf bir yönetim yok”

Ekonomik olarak son üç dört yıldır Belediye’nin net bir çıkmazın içinde olduğunu savunan Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, bunun sadece pandemide değil, öncesinde de var olan bir sıkıntı olduğunu belirtti. Bu sıkıntıların başlıca nedenlerinin gereksiz harcamalar ve yanlış istihdam politikaları olduğuna dikkat çeken Özüşen, Belediye bünyesinde şeffaf bir yönetim olmadığını iddia etti. Özüşen şöyle devam etti: “Bundan iki hafta önce belediye meclis üyelerini toplantıya çağırdık, bu ekonomik krizi konuşmak istedik ancak sorduğumuz sorulara yeterli yanıtları alamadık. Belli ki onlara da yeterli bilgi verilmiyor. Meclis üyelerinden hiçbiri belediyede kaç kişinin çalıştığını, belediyenin toplam gelirini, toplam borcunu bilmiyor ve bu durumdan onlar da şikayetçi… Başkanın kendilerine yeterli bilgiyi vermediğini söylüyorlar. Özetle, hiçbir şeffaflık yok”.

“Hiçbir kriter gözetilmeden işten çıkarılma yapıldı”

Kriz çözümü olarak geçicilerin komple işten durdurup süzgeçten geçirerek tekrar alındığını belirten Özüşen, bu kişilerin sadece 23 kişilik bir kısmının geri alınmadığını ve bu 23 kişiden de 19’unun işini aksatmadan yapan, işten çıkarılmayı hak etmeyen kişiler olduğunu ifade etti. Özüşen son yaşanan işten çıkarılmalarla ilgili şunları aktardı: “Biz başkanla konuştuk, bu süzgeçten geçirmenin net kıstaslarla belirlenmesi gerektiğini söyledik. Hiç işe gelmeden maaş alan personelin ve Kamu Görevlileri Yasası’nda uymadan, adli sicili temiz olmadan istihdam edilen kişilerin işten çıkarılmasını talep ettik ancak çıkarılan 23 kişiden sadece 4’ü bu kriterlere sahip. Diğer 19 kişi sürekli işine gelen, verilen işleri yapan, hiçbir sıkıntısı olmayan insanlar. Bu kişilerin çıkarılması çok yanlış”.

“Personelin hakları verilmiyor ama Maraş’a yatırım yapılıyor, tablet dağıtılıyor”

Her ay ödemelerde sıkıntı yaşandığını ve bugün 2 milyon TL’ye yakın bir maaş ödeme açığı olduğunu ifade eden Özüşen, bu açığın 20 kişinin işten durdurulmasıyla kapatılamayacağını, bunun ciddi bir hata olacağını savundu. Genel bir ekonomik çöküşün artık saklanamayacak noktaya geldiğini dile getiren Özüşen sözlerini şöyle sürdürdü: “Batış artık gözle görülürdür. Eylül ayı ödemeleri daha dün yapıldı, Ekim ayı henüz ödenmedi. Aylık devlet katkısının üçte ikisi borçlanmalara gidiyor. Belediyenin yapması gereken, her türlü ödemeyi tekrar gözden geçirmek ve dışarıdan yapılan hizmet alımlarını minimuma indirmektir. Bütçesini personel giderlerine göre ayarlamalı ve en önemlisi fuzuli harcamalardan kaçınmalıdır. Belediye Başkanımız birkaç hafta önce Maraş’a yapılan yatırımlardan, birçok özel kurumun, bankanın kapısına belediye görevlisi koyduğundan bahsetti. Günlük cirosu belediyeden fazla olan bankaların önüne maaşını bizim ödediğimiz görevliyi koymanın ne gereği var? Personelinizi bile ödeyemiyorsanız, bilgisayar ya da tablet dağıtmanın ne anlamı var? Hayır işleri tabii ki yapılabilir ancak önceliğimiz personelin ödenmesi olmalıdır. Önce kendi ekonomik durumunuzu düzeltin, sonra bu gibi hayır işlerini yapın”.

Daha fazla dibe vurulmadan bu düşüşe müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Özüşen, “sendika dışında kimsenin bu gidişe dur dediği yok, hem hükümetten hem siyasi partilerden hem meclis üyelerinden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hüseyin Manik (CTP Belediye Meclis Üyesi):

“Uyardık ancak dikkate alınmadık”

Başından beri belediyede doğru adımların atılmadığını söylediklerini belirten CTP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Manik, bu yüzden kurumda ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığını ifade etti. Manik şunları söyledi: “Yeni ekibin yönetimi devraldığı günden beri yapılan hataları söyledik ve bu günlere gelineceği uyarısını yaptık ama hiçbiri dikkate alınmadı. Hem aşırı istihdam, hem gereksiz harcamalar, hem de hiçbir tasarruf tedbir önerimizin dinlenmemesi bizi bu noktaya getirdi. Biz meclis üyeleri olarak bu konularla ilgili detaylı çalışmalarımızı yaptık ve bir sonraki belediye yönetimi döneminde nasıl adımlar atacağımızı tasarladık ancak birincil çözüm bir şekilde bu yönetimin değişmesidir. Şimdiki yönetimin yaptıkları, ileride de burayı nasıl kötü yöneteceğinin bir göstergesidir. Geleceğe dönük borçlanmalar, ileride yapılacak yatırımları da tehlikeye sokar. Daha fazla zarara uğramayı engellemek için gerekli özveriyi göstermeliyiz. Mağusa’nın geleceği için değişim şarttır”.

Tolga Özçelik (HP Belediye Meclis Üyesi):

“Belediyede bir kaos ortamı var”

Başkanlık tarafından yeterince bilgilendirilmediklerini söyleyen HP Belediye Meclis Üyesi Tolga Özçelik, maaşların düzgün ödenemediğini ve belediyede bir kaos ortamı olduğunu dile getirdi. Özçelik şunları aktardı: “Sendika ödenmeyen maaşlarla ilgili eylem yapmıştı. Bu eylemden sonra Başkanla bir anlaşmaya gidildi ve ödemelerle ilgili bir takvim yapıldı ama bu takvim ikinci tarihte yine tökezledi. Biz de sendikayla toplantıya gittik ve alınacak her kararda arkalarında olduğumuzu söyledik. Zaten yönetimden net bilgiler alamıyoruz, şeffaflık konusunda sıkıntılar var”.

“Gelir ve giderlerimiz dengeli değil… Toparlanma için en az 3-4 yıl gerekecek”

Her toplantıda HP, CTP ve TDP meclis üyeleri olarak Başkan’a uyarılarda bulunduklarını ve bu ‘şişirilmiş’ kadronun azaltılması, verimli olacak kişilerin işte kalması gerektiğini söylediklerini aktaran Özçelik şöyle devam etti: “Ekonomik sıkıntının en büyük nedeni gereksiz ve fazla istihdam, derneklere verilen bağışlar ve dışa verilen reklamlar. Biz gereken uyarıları yaparak gider ve gelirimizin dengelenmesi gerektiğini söyledik. Defalarca Mağusa için çalışmaya hazır olduğumuzu, Lefkoşa Belediyesi’nde yaşanan kriz süreçlerinin burada da yaşanmaması için uğraşabileceğimizi söyledik ama bunlar dinlenmedi”.

Belediye’nin sürekli borçlanarak ilerlemeye çalıştığını ifade eden Özçelik, bu şartlarda Mağusa’yı daha kötü günlerin beklediğini ve yeni gelecek yönetimi de iyi bir tablonun karşılamayacağını dile getirdi. Özçelik, “yüzde yüz bir ekonomik istikrar için 3-4 sene gerekecektir, bu yüzden şu an için ileriyi çok parlak göremiyorum” dedi.

Erhun Şahali (CTP Belediye Meclis Üyesi):

“Belediye ‘pusulasız gemi’ gibidir”

İsmail Arter yönetimdeki Gazimağusa Belediyesi için ‘pusulasız gemi’ benzetmesi yapan CTP Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, bu durumun uzun süredir devam ettiğini ve belediyenin ‘planlama ve ekonomik akıldan yoksun bir şekilde, partizanca ve yandaş kayırmacılık anlayışıyla’ yönetildiğini savundu. Belediyenin çok ciddi bir kaynak israfı ve borç yükü olduğuna dikkat çeken Şahali şöyle devam etti: “Kanalizasyon sistemi çökmüş vaziyettedir ve sistemi çalıştıran ilgili şirket isyandadır, alacaklarını belediyeden alamadığı için sözleşmeyi feshetmenin arifesindedir. Ayni durum denizden su arıtma tesisi için de geçerlidir. Gazimağusa Belediyesi çalışanları maaş ve diğer haklarını alamamakta, verilen sözler tutulmamakta ve hatta sendika ile imzalanan protokolün gereği bile yerine getirilmemektedir. Bizler CTP meclis grubu olarak defalarca uyarılarda, yapıcı eleştiri ve önerilerde bulunmuş olmamıza rağmen bunlara kulak verilmemiştir ve şimdi gelinen aşamada tam bir iflas, tam bir yıkım söz konusudur”.

“Mevcut yönetim anlayışı değişmeli, gereksiz harcamaların önüne geçilmelidir”

Mevcut yönetim anlayışının bir an önce değişmesi gerektiğini belirten Şahali, gereksiz harcamaların ve israfın önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Gelir artırıcı tedbirler alınmalı, ekonomik akıl siyasi kaygıların önünde olmalıdır, aksi takdirde içine girilen çıkmaz daha da derinleşecektir” şeklinde konuşan Şahali, mevcut yönetimle bunların mümkün olabileceğine de inanmadığını kaydetti. Şahali, “Belediye Başkan adayımız Dr. Süleyman Uluçay ve ekibiyle birlikte yeni dönemde Gazimağusa Belediyesi'ni yeniden ayağa kaldırmaya kararlıyız” dedi.