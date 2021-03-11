Mağusa Belediyesi’nde asbaşkan krizi

Gazimağusa Belediyesi’inde bugün yapılan asbaşkanlık seçimi beraberinde kriz getirdi. Gazimağusa Belediye Meclis’inde imzalanan protokol gereği 16 ayda bir yapılması gereken asbaşkanlık seçimi bugün yapıldı.

Seçimde UBP’li Belediye Meclis üyesi Ahmet Öztanay asbaşkan olarak seçildi. Önceki asbaşkan olan YDP’li Ali Yakar ise seçime itiraz ederek, pandemiden dolayı görev yapamadığını savunarak bir dönem daha asbaşkan olarak kalmasını istedi.

YDP’li Meclis üyesi Ali Yakar sosyal medyada yaptığı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin kendisinin yasal haklarını gasp ettiğini savunarak, ortaya çıkan durumun ve yeni asbaşkanın yasal olmadığını iddia etti.

Yakar, aynı zamanda Belediye’nin “hukuk dışı tutumunu” sürdürmesi durumunda konuyu yargıya taşıyacağını da açıkladı.