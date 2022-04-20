Mağusa Belediyesi’nde ‘163 kişilik münhal’ girişimi

Fehime ALASYA

Mağusa Belediyesi’ndeki 368 geçici işçinin Belediye bünyesindeki GAMABEL şirketine aktarılmasının ardından, bugün de Belediye Meclisi’nin ‘150 geçici işçinin yeniden belediye bünyesine alınması’ istemi ile toplantıya çağrıldığı ifade edildi.

‘Bütçe’ gündemi ile toplantıya çağrılan Belediye Meclisi’nin önüne 150 geçici işçinin yeniden belediyeye aktarılmasının yanı sıra, 13 memur alımı ile toplamda 163 kişilik münhalin konacağı da belirtildi, Mağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu, bu durumu eleştirdi.

Söz konusu 163 kişinin Belediye Meclisi’nin bugün gerçekleştireceği bütçe görüşmesinde masaya konacağı ve bütçe raporuna eklenerek kadrolanacağı belirtilirken, Mağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu, Belediyenin ‘aylardır maaşlarını düzenli ödeyemeyen, toplu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getiremeyen, piyasadan, esnaftan aldığı malların veya hizmetlerin bedellerini ödeyemeyen bir belediye bütçesiyle 163 yeni münhal öngörülmesine karşı çıktı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı ise konuyla ilgili Belediye Başkanı İsmail Arter ile hiçbir türlü istişarede bulunmadıklarını belirterek, “Bu durumu Belediye Meclisi Üyelerine gönderilen raporların içerisinde gördük” dedi.

Belediye Meclisi toplantısında bugün görüşülecek

Belediye Meclis Üyeleri’ne dağıtılan “2022 Mali Yılı Bütçe Kadrolu İşçiler” başlığı altındaki raporda, 150 kişilik geçici işçi münhali ile 13 kişilik memur münhalinin kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Söz konusu kadroların sağlık, temizlik, park ve bahçe, mezbaha, çarşı, bayındırlık, su, bakım onarım, su, gece bekçisi, kreş, memur, sayaç gibi bölümlerde olduğu belirtildi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere dün 368 geçici işçi, Mağusa Belediyesi’nden GAMABEL şirketine devredilmişti. Sayıştaylığın, Mağusa Belediyesiyle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporunda, belediyenin yasada yer alan 38 kişilik geçici işçi istihdamı yapılabileceği belirtilerek, buna karşın belediyede 368 kişilik istihdam olduğunun tespit edildiği kaydedilmiş, belediyeden gerekçeleriyle detaylı rapor talep edildiği öğrenilmişti.

Mağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu:

“Bütçede 150 işçi ve 13 memur kadrosu için münhal kabul edilemez”

Mağusa Belediyesinin ‘aylardır maaşlarını düzenli ödeyemeyen, toplu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getiremeyen, piyasadan, esnaftan aldığı malların veya hizmetlerin bedellerini ödeyemeyen bir belediye bütçesiyle’ 163 yeni münhal öngördüğünü ifade eden Mağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu, bu durumu eleştirdi.

Mağusa Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesinin 4 ay gecikmeyle Meclis Gurubunun önüne getirilmesini eleştiren Mağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu, bütçede en önemli noktanın 150 işçi ve 13 memur kadrosu için MÜNHAL öngörmesi olduğuna vurgu yapıldı.

Yapılan açıklamada, münhaldeki kadroların, ‘başkanın destekçisi Belediye Meclis Üyelerinin yakınları’ tarafından doldurulacağı belirtilirken, sorumlu belediye meclis üyeleri ve yetkili merciler göreve davet edildi.

Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Bugün Gazimağusa Belediyesi'nde Belediye Meclisi toplantısı yapılıyor.

Gündemde Aralık 2021de geçmesi gereken 2022 yılı bütçesi var.

Bütçenin Aralık'ta geçmesi yasal zorunluluk olmasına rağmen 4 ay gecikmeyle ancak bu gün gündeme gelebiliyor.

Bütçeler kurumların yıllık faaliyet öngörülerinin mali karşılığıdır. 4 ay geciken bütçe ne kadar doğru öngörüde bulunabilir, bu da üzerinde düşünülmesi ve konuşulması gereken önemli bir husustur.

Bütçede en önemli nokta 150 işçi ve 13 memur kadrosu için MÜNHAL öngörmesidir.

Aylardır maaşlarını düzenli ödeyemeyen, toplu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getiremeyen, piyasadan, esnaftan aldığı malların veya hizmetlerin bedellerini ödeyemeyen bir belediye bütçesinde 163 yeni münhal öngörüyor.

Üstelik bu münhallerin başkanın kayıtsız şartsız destekçisi belediye meclis üyelerinin destekleri karşılığında yakınlarına kullanılacağının pazarlığı yapıldığı sokakta konuşuluyor.

Gazimağusa Belediyesi'ni batağa sürükleyenlere artık DUR denmelidir. CTP Belediye Meclis Grubu olarak sorumlu belediye meclis üyelerini ve yetkili mercileri göreve davet ediyoruz.”

Mağusa Belediyesi’nde ‘geçici işçiler GAMABEL’e devredildi