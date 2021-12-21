Mağusa Belediyesi yeniden grevde

Mağusa Belediyesi çalışanları ödenmeyen ek mesailer ve düzensiz yatan maaşlar için bugün yeniden greve gitti. YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, Mart 2020’den beri ek mesailerin yatmadığını ve maaş ödemelerinde de sürekli sıkıntılar yaşandığını kaydetti. “Bu düzensiz ve gelişigüzel maaş yatırımlarını protesto etmek için iş durdurmaya gidiyoruz” şeklinde konuşan Özüşen, ek mesailer tamamlanana kadar grevlerine devam edeceklerini dile getirdi. Özüşen şunları anlattı: “15 günde bir ödenen işçilerin bir kısmının maaşları yattı, bir kısmının ise halen yatmadı. Sürekli aksaklıklar yaşanıyor. Memleketin bu ekonomik durumunda maaşların bu şekilde yatması çalışanları olumsuz etkiliyor. Çalışanlarımızın tek istediği günü gününe haklarını almaktır. Daha önce de ek mesailerin ödenmesi için bir protokol yapmıştık ama şu an bu taahhüte de uyulmuyor ve bu takvim de geciktiriliyor. Maaş ödemeleri ve ek mesailer tamamlanana kadar grevlerimiz devam edecektir”.