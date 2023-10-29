Mağusa Bandabuliya’da 5 filmlik sinema gecesi

Murat OBENLER

Gazimağusa Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek yeni bir anlayışla şehre kamusal anlamda kültür-sanat hizmeti sunma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Mağusa Belediyesi Bandabuliya’da bir ilke imza atılarak 5 kısa filmden oluşan Bandabuliya Film Günleri projesi 28 Ekim 2023 Cumartesi sanatseverlerle buluştu.

Kıbrıs ve İran’dan yönetmenlerin toplam 5 filmi gösterildi

Gazimağusa’nın merkezi kaleiçinde yer alan Bandabuliya’nın otantik ortamı ile kültür-sanatın buluştuğu etkinlikte Kıbrıs Sineması'na (Emrah Öztürk'ün yönettiği “Taş” ve “Uğultu”, İbrahim Dalkılıç'ın yönettiği “A Sheep Story” filmleri) ve İran Sineması'na (ülkemize İran'dan yerleşen ve akademisyen olarak hayatlarını sürdüren yönetmenler Ali Azhari'nin “Kazjal” filmi ve Elnaz Nasehi ile Arman Arlan’ın birlikte yönettiği “Mishkin Qalam” belgeseli) ait beş adet film gösterildi ve gösterim sonrasında da sinemacılarla soru-cevap yapıldı. Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın da katıldığı etkinlik ülkemiz sinemacıları ile sinemaseverlerin eserlerinin buluşmasına bir köprü oluştururken sinemacıların da birbirlerini yakından tanımalarına altyapı hazırladı.



Uluçay: “2024’te de kültür-sanat üretimlerini geliştirip halkımızla buluşturmanın formüllerini yaratacağız. Hep sanatçılarımızla birlikte, onları sürece dahil ederek ilerleyeceğiz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay açılışta kısa bir konuşma yaparak şehrin böylesi etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirterek sürece katkı koyan tüm sanatçılara teşekkür etti. Uluçay: “ 2023’te Bandabuliya’da bu etkinlikleri başlattık. 2024’te de geliştirip, çeşitlendirip kültür-sanat üretimlerini halkımızla buluşturmanın formüllerini yaratacağız. Mağusa’yı kültür-sanat şehri yapmak için hep birlikte, dayanışma ile el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte hep sanatçılarımızla birlikte hareket edeceğiz, onları sürece dahil edeceğiz ve onların sanatsal, kültürel projelerini halkımıza sunacağız.