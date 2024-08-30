Narenciye Kesim Ekipleri Birliği aracılara 9-10 bin Euro civarında para ödeyerek çalışma amacıyla ülkeye gelen emekçilerin içinde bulunduğu durumun kendileriyle hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı.

Ülke gündemini ve bölge halkını rahatsız eden 3’üncü dünya ülkelerinden gelen işçilerin durumunun birliği derinden yaraladığı ve üzdüğü kaydedilen açıklamada, oluşan bu mağduriyetin sorumlusunun Cypfruvex yönetimi olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Narenciye hasat sezonu başlamadan önce Çalışma Bakanlığıyla iş gücü sıkıntısı olması halinde 3. Dünya ülkelerinden toplam 60 kişilik 2 ekibin deneme amaçlı getirilmesi konusunda anlaştık. Ancak tüm ürünün Cypfruvex’e kalması ve Türkiye’den gelen emekçilerin günlük ürün haşatının Cypfruvex’in kapasitesinden çok daha fazla olmasından dolayı Çalışma Bakanlığı’na yapmış olduğumuz 60 kişilik müracaatımızın iptali için yazılı başvuruda bulunduk. Buna rağmen yasal zemini olmadan paravan bir birlik kurup, bizleri devre dışı bıraktılar ve ihtiyaç olmamasına rağmen sektörle hiçbir bağlantısı olmayan ve daha önce narenciye kesimi yapmamış yaklaşık 580 kişi getirdiler”