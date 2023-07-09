Mağazaya müşteri olarak girdi, iki adet güneş gözlüğü çaldı

Gönyeli’de bir butiğe müşteri olarak giren ve 770 TL değerindeki iki adet güneş gözlüğü çalan zanlı T.Ş. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkemede suçu işlediği sırada alkollü olduğunu iddia etti.

Mahkemede polis memuru Ali Yeşildal olayın detaylarını anlattı. Yeşildal, zanlı T.Ş’nin 5 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir butiğe müşteri olarak girdiğini ve toplam değerleri 770 TL olan iki adet güneş gözlüklerini sirkat ettiğini, yapılan şikâyet üzerine de incelenen kamera görüntüleri sonucunda tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından söz konusu gözlükler tasarrufunda bulunarak emare alındığını ayrıca zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bölgede faili meçhul benzer suçlardan şikayetler olduğunu bunların da araştırılıp zanlının bağlantısı olup olmadığına bakılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Detayların anlatılmasının üzerine söz alan zanlı, kendinde olmadığını söz konusu suçu alkol tesiri altında işlediğini böyle biri olmadığını ülkeye turist olarak geldiğini, ilk defa alkol aldığını ve kendisini kaybettiğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.