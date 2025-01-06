"Maaşları ancak böyle öderiz"

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti; seyrüsefer, araç muayene ve ehliyet gibi harçlardan oluşan trafik vergilerine yüzde 84 ila yüzde 196 oranında zam yaptı. Söz konusu zammın, yüzde 53,29 olarak açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde olması nedeniyle yasaya aykırı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, yasaya aykırı şekilde zamlanan vergilerin yüzde 92’sinin ise yol ve trafik güvenliğine değil; kamu maaşlarına gideceği öğrenildi.

Ekonomist ve Vergi Uzmanı Göksel Saydam; seyrüsefer, ehliyet ve araç muayenesi gibi trafik vergilerine yapılan zamlarla alakalı YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, yaptığı hesaplamalara göre; en az yüzde 84, en fazla da yüzde 196 oranında zam uygulandığını söyledi.

Saydam, yapılan artışın yasanın 75’inci maddesine aykırı olduğunu ifade ederek, yasanın Bakanlar Kurulu’na, “yıllık enflasyonu geçmemek kaydıyla” artış yapma hakkı verdiğini belirtti.

Öte yandan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bu konuda görevli memurlara, “Anayasa’ya aykırı emri uygulamak için yazılı talimat isteyin, yerine getirirseniz mali sorumluluğunuz doğar” çağrısı yaptı, vatandaşa ise “Seyrüseferinizi ödemeyin, mahkemeye taşıyın. Biz kendi tarihimizde konuyu mahkemeye taşıyacağız” dedi.

Seyrüsefer harçlarına yapılan zammın enflasyonun üzerinde ‘yasaya aykırı’ olduğu iddiasıyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Anayasaya aykırı olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Maliye Bakanlığı’nın uzmanlarının hazırladığı bir zam oranı” dedi, oranların hangi kriterlere göre belirlendiğini Maliye Bakanı’nın açıklayacağını belirtti.

Arıklı, trafik vergilerinin %92’sinin kamu maaşı ödemelerinde kullanıldığını söyledi, “Devletin başka türlü para toplaması ve maaşları ödeyebilmesi imkânı yok. Maaş ve diğer transfer harcamalarına yüzde 92 para harcanıyor.” açıklamalarında bulundu.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafiğe ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan hayatının söz konusu olduğu bir ortamda, trafik için ayrılan kaynağın yetersizliği bir gerçektir" dedi. Avcı, "Bir yıl içinde 50 kişi öldü, bir önceki yıl ise 48 kişi. İki yılda toplamda 98 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yüzlerce insan yaralanarak hastaneye kaldırıldı" diyerek, trafik güvenliği konusunda ciddi eksiklikler olduğunu vurguladı.

Ekonomist ve Vergi Uzmanı Göksel Saydam:

“Yasa’ya aykırı şekilde enflasyonun üzerinde zam yapıldı”

Ekonomist ve Vergi Uzmanı Göksel Saydam; seyrüsefer, ehliyet ve araç muayenesi gibi trafik vergilerine yapılan zamlarla alakalı YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, yaptığı hesaplamalara göre; en az yüzde 84, en fazla da yüzde 196 oranında zam uygulandığını söyledi.

Saydam, yapılan artışın yasanın 75’inci maddesine aykırı olduğunu ifade ederek, yasanın Bakanlar Kurulu’na, “yıllık enflasyonu geçmemek kaydıyla” artış yapma hakkı verdiğini belirtti.

Saydam’ın sözünü ettiği yasanın ilgili maddesi şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tüzükle bu yasanın 5’inci maddesine bağlı EK’in Kısım 1’inde ve Kısım 2’sinde belirtilen harçları her yıl DPÖ tarafından saptanan yıllık enflasyon oranının üzerinde olmamak kaydıyla 10 katına ulaşıncaya kadar ve her halukarda 10 katını aşmamak koşuluyla arttırabilir ve/veya yüzde 100 oranına kadar indirebilir.”

Yıllık enflasyonun 53.29 olarak hesaplandığını belirten Saydam, bu kapsamda yapılan zammın yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Özersay, vatandaşa çağrı yaptı:

“Ödemeyin, mahkemeye gidin! Biz öyle yapacağız”

Öte yandan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bu konuda görevli memurlara, “Anayasa’ya aykırı emri uygulamak için yazılı talimat isteyin, yerine getirirseniz mali sorumluluğunuz doğar” çağrısı yaptı, vatandaşa ise “Seyrüseferinizi ödemeyin, mahkemeye taşıyın. Biz kendi tarihimizde konuyu mahkemeye taşıyacağız” dedi.

Görevli memura çağrı yapan Özersay, “Anayasamız kamu görevlilerinin hukuk dışı bir emir söz konusu olduğunda bu hukuka aykırılığı kendi üstlerine, emir verenlere bildirmeli ve emir yazılı talep etmelidir der” hatırlatmasını yaparak, şöyle devam etti:

“Buradan kamu görevlilerine çağrı yapıyorum, seyrüsefer tahsilatı yapmak yerine üstlerinize bunun yasaya ve yasaya aykırı olduğunu bildirin, tahsil etmeniz için ısrar ederlerse de talimatı yazılı vermelerini isteyin, aksi halde emir yerine getiren olarak mali sorumluluğunuz doğacaktır!”

Vatandaşa da bir çağrı yapan Özersay, “Seyrüsefer ödemesi Ocak ayı olan ve bu yasa dışı zamlı ödemeyi yapan vatandaşlar konuyu mahkemeye taşımaları çağrısı yapıyoruz. Biz de kendi ödeme tarihimize bağlı olarak konuyu mahkemeye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Trafik vergilerinin %92’si kamu maaşlarına gidiyor”

Seyrüsefer harçlarına yapılan zammın enflasyonun üzerinde ‘yasaya aykırı’ olduğu iddiasıyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Anayasaya aykırı olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Maliye Bakanlığı’nın uzmanlarının hazırladığı bir zam oranı” dedi, oranların hangi kriterlere göre belirlendiğini Maliye Bakanı’nın açıklayacağını belirtti.

“Vatandaşlar seyrüsefer ruhsatlarının parasını rahat, konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmek için ödüyorlar. Normalde yollara harcanması lazım ama bu paralar maliyenin kasasına giriyor ve büyük oranda da maaşların ödemesine gidiyor.” diyen Arıklı, trafik vergilerinin büyük oranda maaş ödemelerinde kullanıldığını söyledi, “Devletin başka türlü para toplaması ve maaşları ödeyebilmesi imkânı da yok. Maaş ve diğer transfer harcamalarına yüzde 92 para harcanıyor.” açıklamalarında bulundu.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı:

“Trafik için ayrılan kaynak yetersiz”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafiğe ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan hayatının söz konusu olduğu bir ortamda, trafik için ayrılan kaynağın yetersizliği bir gerçektir" dedi. Avcı, "Bir yıl içinde 50 kişi öldü, bir önceki yıl ise 48 kişi. İki yılda toplamda 98 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yüzlerce insan yaralanarak hastaneye kaldırıldı" diyerek, trafik güvenliği konusunda ciddi eksiklikler olduğunu vurguladı.

Trafiğe ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu yineleyen Avcı, trafikten toplanan paraların doğru şekilde kullanılmadığını ifade etti. "Trafikten toplanan paralar, Maliye Bakanlığı'na gidiyor ve uygun görülen miktar aktarılıyor. Ancak bu paralar, trafiğe geri dönmüyor" dedi. Avcı, "Araç muayenesinden toplanan paralar, doğru bir hizmet vermek amacıyla kullanılmıyor. Gerekli araç muayene aletleri alınmamıştır" şeklinde konuştu. Lefkoşa dışında araç muayene işlemleri için gerekli teknik altyapının bulunmadığını belirten Avcı, "Bu sistem sadece göstermelik. Polis Genel Müdürlüğü muayene yapıyor, ancak sorumlu olan Ulaştırma Bakanlığı ve araç muayene aletleri yok. 74 yılından bu yana bu eksiklik devam ediyor" dedi.

Avcı, trafikten toplanan para miktarının arttığını ancak bu paraların trafiğe yönlendirilmediğini belirterek, "Cezadan toplanan paralar, yıllar önce trafiğe ayrılırken şimdi Maliye Bakanlığı'na gidiyor. Bu, devletin hedef şaşırtmaca yaparak gerekli bütçeyi ayırmaması anlamına geliyor" dedi.

Trafik güvenliği, eğitimler ve denetim eksiklikleri hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, "Eğitimler yetersiz, yollar tamir edilmiyor, ışıklandırmalar yetersiz. Bu eksiklikler nedeniyle her yıl onlarca insan hayatını kaybediyor. Bunun bedelini sokaktaki vatandaş ödüyor." dedi.

Avcı, devletin gerekli bütçeyi trafiğe ayırması gerektiğini ve insanların hayatının önemli olduğunu vurguladı. "Paramız yok" söyleminin geçerli olmadığını belirten Avcı, "Bu sadece bir mazeret. İnsan hayatı söz konusu ve bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerekiyor" dedi.