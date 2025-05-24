Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nın bütçeyi yönetemediğini ve tarihi bir borçlanmaya gidildiğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, “Liyakatsız maliye yönetimi bütçeyi batırdı, maaşlar ödenemediği için tarihi borçlanmaya gidiliyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Barçın açıklamasında, Maliye Bakanlığı’nın maaşları ödeyebilmek için dün toplamda 2 milyar 507 milyon TL borçlanacağını duyurduğunu belirtti. Bu miktarın içinde 1 milyar TL’nin yanı sıra, 16 milyon Dolar (624 milyon TL), 8 milyon Euro (355 milyon TL) ve 10 milyon İngiliz Sterlini (528 milyon TL) bulunduğunu ifade etti.

Barçın, “Liyakatsız kadroların elinde yandaşlara çekilen ihale peşkeşleri ve esnafa Re'sen vergiler yollarken yandaşlara affedilen vergiler sonrası Kamu Maliyesini resmen batırdılar” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, "Liyakatsız kadrolar bu borçlanmalar ile Ekim ayında bütçe iflas bayrağını çeker” dedi.