“Maaş ödemek için borçlanmak zorundayız”

Ek bütçe onaylandı, hükümet yerel yönetimlere sağlanacak devlet katkısını yüzde 25 oranında arttırdı. YENİDÜZEN’e konuşan belediye başkanları “bu artışın göstermelik olduğunu, gelirlerle giderlerin birbirini karşılamadığını” söyledi, bir kısmı “maaş ödemek için borçlanmaya hazırlandıklarını” ifade ederken, bir kısmı ise “yatırım için ayırdıkları parayla maaş ödeyeceklerini” vurguladı.

Ertuğrul SENOVA

Meclis Genel Kurulu'nda ek bütçe onaylandı, yerel yönetimlere sağlanacak devlet katkısı yüzde 25 oranında arttırıldı. Maliye Bakanlığı'na yakın kaynaklar, belediyelere yönelik devlet katkısının “mahalli gelirler” üzerinden ödendiğini ve yasanın emrettiği orana göre düzenlendiğini söylese de belediye başkanları bu artışın göstermelik olduğunu, gelirlerle giderlerin birbirini karşılamadığını ve maaş ödemek için borçlanmaya hazırlandıklarını vurguladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, hayat pahalılığı oranına dikkat çekerek “Yüzde 25’ini verdiklerinde geriye kalanı kim ödeyecek?” diye sordu, maaşları ödemek adına bankadan borçlanmak zorunda kalacaklarını, bölgeye yatırım yapmak için önce emekçinin maaşlarının ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise “yüzde 25’lik artış hiçbir şeydir” diyerek “8 yıldır görevdeyim, ilk kez bu kadar kötü bir haldeyiz… Çok üzgünüm ama maalesef belediyeler devlet eliyle batırılıyor” ifadelerini kullandı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, mevcut hayat pahalılığı oranının yüzde 40 olarak açıklandığını ama gerçekte yüzde 100’leri geçtiğini, gelirlerin sabit kaldığını ancak giderlerin her geçen gün arttığını belirterek, “Bu artış tatmin edici değil. Belediyelerin alacağı pay doğru şekilde hesaplanmalı. Belediyeleri zor günler bekliyor” dedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise yüzde 25’lik artışın hayat pahalılığını karşılamadığını, geriye kalan oranı belediyelerin kendi öz kaynaklarından ödemek zorunda kalacağını ifade ederek,

“Tüm belediyeler limitlerini kullandı, bugüne kadar geldi. Gelemeyen maaşlarını geç ya da yarım ödedi. Ama artık durum çok daha kötü” şeklinde konuştu.

Ataser: “Maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanacak”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, devletten yüzde 37’lik alacakları olduğunu, hayat pahalılığının yüzde 43 olarak hesaplandığını, bu nedenle yüzde 25’lik artışın bir anlamı kalmadığını ifade ederek, “Yüzde 25’ini verdiklerinde geriye kalanı kim ödeyecek?” diye sordu, “bu durum maaş ödemelerinde sıkıntı yaratacak” dedi.

“Maaş ödemeden bölgeye yatırım yapmak doğru olmaz”

Maaş ödemeden bölgeye yatırım yapmanın da doğru olmayacağını, önce personelin ödenmesi gerektiğini belirten Ataser, “En büyük sıkıntı, çalışanlarımız mağdur olacak. Bizim giderlerimizin maliyetleri artarken, gelirlerimiz artmıyor. Devlet katkısının azalması sonrası muhtemelen ‘kımıldayacak’ durumumuz kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Bankadan borçlanmak zorunda kalacağız”

Alsancak Belediyesi olarak bankalara bir borçları olmadığını ancak maaş ödemeleri için borçlanma yoluna gitmek zorunda kalacaklarını belirten Ataser, “Maaşları ite kaka ödeyebileceğiz gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Öztaş: “Bizim 2020’den itibaren almamız gereken artış yüzde 107, artış yüzde 25”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise “yüzde 25’lik artış hiçbir şeydir” diyerek, “Bizim 2020’den itibaren almamız gereken artış yüzde 107 oranındadır. Yüzde 25 bu nedenle hiçbir şey ifade etmiyor” şeklinde konuştu.

Yüzde 25’lik artışı, “Sadece günü kurtarmak adına, ‘yaptık’ demek için yapılmış bir artış” olarak niteleyen Öztaş, “Devlet eliyle belediyelerin batırılması durumu hala devam ediyor” dedi.

“8 yıldır görevdeyim, ilk kez bu kadar kötü bir haldeyiz”

Maaş ödeyemeyecek noktaya geldiklerini vurgulayan Öztaş, “Maaş ödeyebilmek için borçlanma talebinde bulunuyorum. Büyük sıkıntılar yaşıyorum. 8 yıldır görevdeyim, ilk kez bu kadar kötü bir haldeyiz” ifadelerini kullandı.

“Çok üzgünüm ama maalesef devlet eliyle belediyeler batırılıyor”

“Pandemi sürecinde tüm yükü üzerine alan belediyelere reva bu” diyen Öztaş, “Devletten dünya kadar alacağımız var. Koronavirüs desteği, trafik çekleri, geri dönük alacaklarımız var, hiçbirini alamadık. Bütçelerimiz doğru düzgün onaylanmadı. Çok üzgünüm ama maalesef devlet eliyle belediyeler batırılıyor” şeklinde konuştu.

Orçan: “Belediyeler bu haliyle sürdürülebilir olmaktan çıktı”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise mevcut hayat pahalılığı oranının yüzde 40 olarak açıklandığını ama gerçekte yüzde 100’leri geçtiğini söyleyerek, “bir yıl öncesine bakacak olursak sadece yakıt giderlerimizde yüzde 400 oranında artış oldu. Belediyeler bu haliyle sürdürülebilir olmaktan çıktı” dedi.

“Gelirler sabit, giderler artıyor”

Gelirlerin sabit kaldığını ancak giderlerin her geçen gün arttığını belirten Orçan, “Tatlısu Belediyesi olarak şuan için ödeme güçlüğü içinde değiliz. Piyasaya, bankalara borcumuz yok. Maaşlarımızı ödüyoruz ama bu Tatlısu özelinde bir durum” ifadelerini kullandı.

“Belediyeleri zor günler bekliyor”

18 – 20 belediyenin yüzde 25’lik artış nedeniyle maaş ödeme noktasında ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini ifade eden Orçan, “Bu artış tatmin edici değil. Belediyelerin alacağı pay doğru şekilde hesaplanmalı. Belediyeleri zor günler bekliyor” dedi.

Kaya: “Bu artış, belediyeleri daha da zora sokmaktan başka bir anlama gelmiyor”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise yüzde 25’lik artışın hayat pahalılığını karşılamadığını, geriye kalan yüzde 15’lik oranı belediyelerin kendi öz kaynaklarından ödemek zorunda kalacağını ifade ederek, “Daha önce de yüzde 11.6’yı kendi kaynaklarımızdan ödemek zorunda kalmıştık. Bu artış, belediyeleri daha da zora sokmaktan başka bir anlama gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“Tüm belediyeler limitlerini kullandı, bugüne kadar geldi…”

Elektrik birim fiyatlarının 3 katı, akaryakıt giderlerinin ise 5 katı arttığını vurgulayan Kaya, “Giderler çok ciddi oranda arttı. Yüzde 15.2’lik fark da şimdi oluşacak. Tüm belediyeler limitlerini kullandı, bugüne kadar geldi. Gelemeyen maaşlarını geç ya da yarım ödedi. Ama artık durum çok daha kötü” şeklinde konuştu.

“Belediyeler maaş ödemek için ekstra borçlanmak adına çaba harcıyor”

“Devlet kendi üzerine düşeni yapsa, belediyelerin sürdürülebilirliği konusu gündemde olmayacak” diyen Kaya, “Yerel yönetimler maaşları ödemek adına ekstra borçlanmak için çaba harcıyor” ifadelerini kullandı.

Çelebi: Belediyelerin para basma makinesi mi var?

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi “Belediyeler üvey evlat bile değil” diyerek, “Belediyelere karşı takınılan bu tavrı kabul etmek mümkün değil. Biz sessiz kalmayacağız, bu böyle bilinmeli” dedi.

“Belediyelerin, belediye başkanlarının para basma makinesi mi var sanıyorlar?” diye soran Çelebi, “İki yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Pandemide bütün yükü omuzlarında taşıyan belediyeleri bir dövmedikleri kaldı. Bu hükümet zaten belediyeleri gözden çıkardı” ifadelerini kullandı.

“Yatırım için ayırdığımız parayla maaş ödeyeceğiz”

Maaş ödemesi için borçlanma yoluna gitmeyeceklerini ancak yatırım için ayırdıkları parayla maaş ödemek zorunda kalacaklarını vurgulayan Çelebi, “Borçlansak, belediyenin sırtına faiz yükü bindiririz. Çok daha fazla sıkıntı çekeriz. Bu halk belediyelerden hizmet bekliyor, yatırım bekliyor. Belediyelerin görevi maaş ödemek değil” şeklinde konuştu.

Karavezirler: Maaşı ödemişsin ama görevlerini yerine getirememişsin, bu hiçbir anlam ifade etmez

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, son iki yıldır verilen devlet katkısıyla hayat pahalılığının örtüşmediğini, açığın yüzde 70 oranını geçtiğini ve büyüyerek devam ettiğini belirtti, “Umarım hükümet oturup doğru bir karar üretir” dedi.

Maaşları ödeyebilecek noktada olduklarını ancak sadece maaşları düşünmenin yanlış olduğunu söyleyen Karavezirler, “temizlik, sağlık gibi belediyelerin esas görevleri sürdürülebilir olmalı. Bunların hepsi bir bütün. Maaşı ödemişsin ama görevlerini yerine getirememişsin, bu hiçbir anlam ifade etmez” şeklinde konuştu.

Bu bütünselliği korumak için Belediyeler Yasası’nın ivedilikle geçmesi gerektiğini söyleyen Karavezirler, tadil edilen bütçenin mali gelir ve giderleri tam olarak yansıtmadığını vurguladı.

Fotoğraflar: Arşiv