“Maaş kesintisine ilişkin yasa, haftaya Meclisten geçirilecek”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaretinde konuşan Başbakan Ünal Üstel, kamuoyuna “maaşlarda kesinti yasası” olarak yansıyan deprem için mali kaynak oluşturulmasına yönelik hazırlanan yasa tasarıyla ilgili konuşarak, tasarının önümüzdeki hafta Cumhuriyet Meclisi’nden geçirileceğini kaydetti.

Üç bacağı olan yasa kapsamında maaşlardan kesinti yapılacağını, 2023 Mali Yılı Bütçesi’nde kısıtlamalara gidileceğini ve ek vergilerle kaynak yaratılacağını belirten Üstel, “Maaşlardan yapılacak kesintiler eğitim ve sağlığa harcanacak. Bu paralar başka bir yere gitmeyecek” dedi.

Maaşından kesinti yapılmasını istemeyenlerin Maliye Bakanlığı’na dilekçe verebileceğini de anımsatan Üstel, belli bir rakamın altında maaş alanlardan da kesinti yapılmayacağını söyledi.

Üstel, yaratılacak mali kaynağın sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan, siyasi partilerden temsilcilerin de yer alacağı bir İzleme Komitesi’nde denetleneceğini ifade etti.