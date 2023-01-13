KKTC’nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Serdar Denktaş, babası için inşa edilen müze binasının yıllarca bakımsız kaldığını, 3 kez su bastığını söyledi; mevcut devlet yönetimi adına babasından özür diledi, “Sana gereken değeri göstermediler” dedi.

Eleştirilerin odağında olan Meclisteki “büstler” konusunda da konuşan Denktaş, “Lütfen o sarı, altın gibi parlayan büstleri değiştirin. Çünkü ne Denktaş Denktaş’a, ne Atatürk Atatürk’e ne de Dr. Küçük Dr. Küçük’e benziyor. Saygı ya da vefa bu değildir. Altında ‘söyleyin onlara burası bağımsız bir cumhuriyettir’ yazısı olmasa kime ait olduğunu anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Müze binasını 3 kez su bastı, LTB sorumluluk için yalvardı… Mezar bakımsız kaldı, üzüldük, utandık”

Babası Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün üzerinden 11 yıl geçtiğini belirten Serdar Denktaş, “11 yılda neler yaşandı?” diyerek, anıt mezarla ilgili yaşananları anlattı:

“Müze binasını 3 kez su bastı. Allah razı olsun Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi. Her yıl böylesi tören günlerinde GKK’ya bağlı bir gelip oranın temizliğini yaptı, Allah razı olsun GKK’nın varlığından. İlk kez bu yıl Gönyeli Belediyesi’nin seçilmiş yeni başkanı ve ekibi tören zamanı dışında gelerek temizlik yaptı, kendisine ve ekibine teşekkür ederim. Lefkoşa Türk Belediyesi neredeyse yalvardı, sorumluluğu verin orayı biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapalım diye, çekinildi, verilmedi. Orası bakımsız kaldı, kurudu, gelen misafirlere mahcup olduk, utandık, üzüldük. Polisimiz var orada. Aralık ayında bir telefon ile ‘gelin anahtarı teslim alın” dediler. Anahtar, vakfın haberi olmadan gelen ziyaretçilere mezar odası açılsın diye verilmişti. Polis dedi ki anahtarı almanızı rica ediyoruz. Mezar odasına bir şey olursa sorumluluk almak istemeyiz. İçimden ‘polise ne gerek var’ demek geldi ama Cumhurbaşkanlığında çalışan biri ‘aile istemedi, polisi bu yüzden aldık’ diye manipülasyon yapacaktı, bu yüzden sustuk.”

“Altında yazı yazmasa, kime ait olduğunu anlamanın mümkün olmadığı bir büst”

Cumhuriyet Meclisi’nde açılışları dün yapılan büstlerle ilgili de konuşan Denktaş, “6 ay önce Güzelyurt’tan heykeltıraş bir arkadaş, yaptığı Denktaş büstünü bize hediye etmişti. Biz de Meclise teslim ettik. Çünkü orada Atatürk ve Dr. Küçük büstleri vardı, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın da olması gerekiyordu. 15 Kasım’da bu büstün açılışını yapacağız dediler, olmadı. Dün, altında ‘söyleyin onlara burası bağımsız bir cumhuriyettir’ yazısı olmasa kime ait olduğunu anlamanın mümkün olmadığı bir büstün açılışı yapıldı” dedi.

“Lütfen o sarı, altın gibi parlayan büstleri değiştirin“

Denktaş, “Lütfen o sarı, altın gibi parlayan büstleri değiştirin. Çünkü ne Denktaş Denktaş’a, ne Atatürk Atatürk’e ne de Dr. Küçük Dr. Küçük’e benziyor. Saygı ya da vefa bu değildir. Bu sözleri söylemekten utanıyorum ama bir tek şey söylüyorum; Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı, kurduğun devletin yönetimi sana gereken değeri göstermedi. Senden onlar adına özür diliyorum. Saygılar…” ifadelerini kullandı.