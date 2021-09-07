Lute'un ziyareti niçin ertelendi

Kıbrıslı Rum haber kaynakları, Kıbrıs Türk tarafının diyalog için zemin bulunmadığına dair ısrarı sonucu, Lute'un Kıbrıs ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

CYBC'ye göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Jane Hall Lute'un Kıbrıs ziyareti, Kıbrıslı Türk müzakereci Ergün Olgun'un, Andreas Mavrogiannis ile görüşmeyi reddetmesi nedeniyle iptal edildi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, ‘Omega’ kanalına verdiği röportajda, Kıbrıs Türk tarafının diyalog için zemin bulunmadığına dair ısrarının, Lute’un New York’ta ortak bir görüşme için zemin hazırlama görevini engellediğini belirtti.

1960 anayasasına geri dönüşle ilgili önerisi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Anastasiadis, lafın gelişi olmadığını ve teklifin özü bulunduğunu söyledi. Ancak, 30 Ağustos’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, önerinin arkasındaki düşünceyi tam olarak açıklamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Önerinin arkasında bulunan düşüncenin, ortak bir devlet oluşturulması için 60 anayasasına geri dönülmesi olmadığını çünkü tarihsel bir ihtiyacın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüştürülmesini zorunlu kıldığını iddia etti.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin ortaya koyduğu önerilerle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüştürülmesinden uzaklaşıldığını dile getirdi.

Anastasiadis ayrıca, Britanya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne dair önerisine değindi ve kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.