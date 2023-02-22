LTB’nin CTP’li meclis üyelerinden acil toplantı çağrısı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ocak ayı faturalarına yansıttığı artışın, birçok yurttaşın ödeme kapasitesini aştığını ve bu durumun Lefkoşa’da yaşayan insanları rahatsız ettiğini savunan CTP’li belediye meclis üyeleri, acil toplantı çağrısı yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan belediye meclis üyeleri, Ocak ayı faturalarında daha önce taksitlendirilerek tahsil edilen Sağlık ve Temizlik resimlerinin, yasanın öngörmediği bir şekilde yekûn olarak faturalandırıldığı, bunun da faturaların şişmesine neden olduğu, artışın bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Hizmet Resmi bedelinin ve tahsilat şeklinin Belediye Meclis kararı ile belirlenmesi gerektiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklikle; önceden sağlık ve temizlik olarak belirlenen harçlar kaldırılmış ve bu iki kalem birleştirilerek, hizmet resmi olarak yeniden tanımlanmıştır.

Bununla birlikte yasa, hizmet resmi miktarını bir yıl için asgari ücretin yüzde 3’ü ile yüzde 40’ı arasında Belediye Meclisi kararı ile belirleneceğini düzenlenmiştir.

Ocak ayı faturalarında daha önce taksitlendirilerek tahsil edilen Sağlık ve Temizlik resimlerinin, yasanın öngörmediği bir şekilde yekûn olarak faturalandırılmış olması, faturaların şişmesine neden olmuştur. Artışın nedeni budur.

Geçim sıkıntısı içinde olan halkı korumak adına yapılması gereken, faturalarla ilgili LTB Meclisi’nin ivedilikle toplanması, Hizmet Resmi bedelinin mümkün olan en az miktarda olması için çalışma yapılması, bundan sonraki tahsilatların taksitlendirilmesi ve yasaya uygun olarak yapılmasıdır.

Hizmet Resmi bedelinin ve tahsilat şeklinin Belediye Meclis kararı ile belirlenmesi gerektiğini hatırlatır, LTB Başkanını bu gündemle Belediye Meclisini toplamaya çağıracağımızı kamuoyuna bildiririz. “

Açıklamaya imzasını koyan LTB’nin CTP’li Meclis Üyeleri şöyle:

Tolga Ahmet Raşit

Harika Kıral

Zeki Topçu

Öykü Akcan

Berkay Ramiz

Ayşe Özdemirağ

Hazar Vahip

Buket Asilsoy