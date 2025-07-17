LTB’den Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne motosiklet desteği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kamuda kurum ve kuruluşların ortak sorumluluk alanı olan kentin güvenliği ve asayişinin sağlanması için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün saha ekiplerin verimliliğine katkı koyacak motosiklet desteğinde bulundu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün araç filosuna katılacak motosikleti Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ’a teslim etti.

Harmancı: “Güvenlik ve asayiş için polis teşkilatının 7/24 yaptıkları çalışmaları takdir ediyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne başkent Lefkoşa ilçe sınırları içinde güvenlik ve asayiş için 7/24 yaptıkları çalışmaları takdir ettiğini belirterek Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ nezdinde tüm polislere zor ve meşakkatli görevlerinde kolaylıklar diledi. Daha önceleri de Polis Teşkilatı’na araç katkıları olduğunu belirten Başkan Harmancı, polis teşkilatına desteği son iki yıldır belediye bütçesine koyarak artık düzenli olarak yaptıklarını söyledi.