LTB'den duyuru
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden Pazar günü Bedreddin Demirel Caddesi'nde yapılacak çalışmaya ilişkin duyuru...
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Lefkoşa’da, Bedreddin Demirel Caddesi'nde yapılan yağmur suyu drenaj çalışmaları kapsamında 21 Ağustos Pazar günü karşılıklı çalışan yollar arasında karşıdan karşıya geçiş çalışması yapılacağı bildirildi.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, şehir merkezinden gelen araçlar Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne (Dereboyu), Ortaköy istikametinden gelenler ise Taşkınköy - Göçmenköy istikametine yönlendirilecek.
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