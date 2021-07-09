LTB’de tüm etkinlikler iptal, mekanlara sıkı denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ülkede artan COVID-19 vakalarına karşın tedbir amaçlı, belediye bünyesindeki tüm etkinliklerini bir süreliğine erteledi veya iptal etti.

Gece ve gündüz denetimlerinin ise bugünden itibaren arttırılacağı belirtildi.

LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide “COVID-19 artışından dolayı bir süreliğine belediye bünyesinde yapılan etkinlikleri erteledik veya iptal ettik” dedi. Özgüvenli, bunun tedbir amaçlı yapıldığını, bu etkinliklerin ilerleyen süreçte yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

“Yerel bulaştan dolayı tedbir almak zorundayız. Bulaşı daha fazla arttırmamak adına yoğun olarak bir araya gelişleri engellemek için bu etkinlikleri durdurduk ”şeklinde konuştu.

Denetimler de artacak…

İptal edilen etkinliklerin yanı sıra gece ve gündüz yapılan denetimlerin de arttırılacağı bilgisini paylaşan Özgüvenli, hem işletme hem de vatandaşlara bireysel sorumlulukların da düştüğünü anımsattı.

“Mevcut denetimlerimizi gün boyu ve gece olmak kaydıyla arttırıyoruz. Hem işletmelerin hem de vatandaşın da tedbirli olması gerek. Aslında en büyük kontrol insanların kendi kendini denetlemesidir” dedi.