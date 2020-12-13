LTB’de bir çalışan Covid-19

Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesinde çalışan araç operatörünün Covid-19 olduğu ortaya çıktı, ilgili bölümden 2 çalışan da temaslı olarak karantinaya alındı. Belediyede 100 kişiye PCR testi yapılıyor.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bu çalışanın bire bir vatandaşlarla işi gereği temas içinde olmadığını ifade ederek, bugün 100 kişiye yakın personele test yapılacağını kaydetti.

Harmancı; “Sanayi Bölgesindeki şubede görev alan ve yurttaş ile teması bulunmayan bir çalışanımızdı. Temaslıları aranıyor, ilgili bölümde de testler yapılıyor. Yaklaşık 100 kişiye test yapılacak. Yakın temaslısı 2 belediye çalışanı da karantinaya gitti. İlgili bölümde imza, elle parmak cihazı yok, temas sıkıntısını ortadan kaldıran tedbirleri zaten önceden almıştık, bu doğrultuda tedbirlerimizi daha da arttıracağız” dedi.