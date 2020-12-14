LTB’de 137 kişiye PCR yapıldı, tümü Negatif

Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesinde çalışan araç operatörünün dün Covid-19 olduğu ortaya çıkmasıyla, belediyede 137 kişiye PCR testi yapıldı, testlerin tümü Negatif çıktı.

YENİDÜZEN’e bilgi aktaran Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, söz konusu vakanın iki yakın çalışma arkadaşının evde izole olduğunu, karantina oteline gitmek için beklediğini belirtti.

Dün yapılan açıklamada, bu çalışanın bire bir vatandaşlarla işi gereği temas içinde olmadığı ifade edilmiş, tedbir amaçlı bu bölümdeki personele test yapılacağı kaydedilmişti.