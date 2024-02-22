LTB: Sistem yenilemesi nedeniyle Pazartesi gününe kadar online işlemler yapılamayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, sistem yenilemesi nedeniyle Cuma saat 16.00’dan Pazartesi akşamına kadar online işlemlerin yapılamayacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yurttaşlarımıza daha etkin hizmet vermek için sistemimizde yapacağımız çalışmalar nedeniyle 23 Şubat Cuma (yarın) saat 16.00'dan 26 Şubat Pazartesi 23.00'e kadar LTB kioskları, web sitesi ile mobil uygulamasından ödeme ve su yükleme işlemleri yapılmayacaktır. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ile anlaşmalı su kontör yükleme noktalarından yükleme yapılamayacaktır.

Özellikle kontörlü su kullanan yurttaşlarımızın 23 Şubat Cuma günü 16.00'ya kadar su yüklemelerini tamamları, çalışmalar sürecinde su eksikliği yaşamamalarını sağlayacaktır.