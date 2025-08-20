LTB, Öğretmenler Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlıyor

Lefkoşa'da Öğretmenler Caddesi Yavuz Gonnolu Sokak girişinden Ortaköy Sivil Savunma Çemberi arasındaki yol yarın sabah başlayacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle kapalı olacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi, 40 milyon TL yatırım ile başlattığı birinci etap asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Toplamda 11 bin ton asfaltlama yapılacak çalışmalar, Ortaköy Öğretmenler Caddesi’nde devam edecek.

Çalışma süresi boyunca sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.