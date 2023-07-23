LTB Mezbaha Şubesi, sağlık denetimlerini sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) hayvansal gıda üreten iş yerlerini denetlemeye devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, süt, hellim, peynir, dondurma ve benzeri süt ürünleri üreten iş yerleri, kasaplar, balıkçılar, tavuk satış yerleri, LTB Mezbaha Şubesi tarafından denetleniyor. Aylık denetlemen iş yeriyse 50 civarında. Denetimlerde hijyen şartları yanında, fiziki koşullar için gereklilikler de hatırlatılarak, tavsiyeler veriliyor.

Dr. Veteriner Hekim Erkut D. Özgöray sorumluluğunda gerçekleştirilen denetimler sırasında sağlık karnesi, hijyen şartları, kırmızı et ile beyaz etin yan yana bulundurulmaması, et ve süt ürünlerinin tümümün etiketli olması gibi temel kurallar baz alınıyor.

Süt ürünleri üreten fabrikalarda son ürün kalitesini artıracak uygulamalar örneklenip iş yerlerine yol gösterilirken LTB Mezbaha Şubesi temel hijyen eğitimlerini de çalışanlara aktarıyor.

LTB Mezbaha Şubesi’nin denetimleri AB regülasyonları ve uygulamaları doğrultusunda sürdürülüyor