LTB Lefkoşa Çocuk Merkezi öğrencileri Royal Academy sınavında başarı elde etti

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) bağlı Lefkoşa Çocuk Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, Royal Academy piyano sınavlarının ilk aşamasını başarıyla tamamladı.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, Arabahmet bölgesindeki çocukların eğitim hayatına destek olmak, sportif ve sanatsal olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmet veren Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde üç öğrenci Müzika Sanat Akademisi öğretmeni Özlem Toycan’dan aldıkları eğitimlerle sınava girdi. Öğrencilerden ikisinin sınavı üstün başarıyla, bir öğrencinin ise üstün başarıya yakın dereceyle tamamladığı belirtildi.

Öğrenciler ve öğretmenleri Özlem Toycan ile bir araya gelen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, elde edilen başarılardan duyduğu mutluluğu ifade ederek, çocukların eğitimine destek veren Müzika Sanat Akademisi’ne teşekkür etti. Harmancı, “Bir çocuğun hayatına olumlu yönde dokunabilmek çok önemli ve değerli. Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş yerel yönetim olarak Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni tam olarak bu hedeflerle hayata geçirdik.” dedi.

Çocukların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Harmancı, “Lefkoşa Çocuk Merkezi’nden gerek sportif, gerek sosyal gerekse sanatsal olarak çocuklarımızın daha nice başarılarını kutlayacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.