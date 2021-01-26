LTB kapanma döneminde hizmet vermeyi sürdürecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan Lefkoşa ve Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda sürdüreceği hizmetlerini kamu oyuyla paylaştı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, LTB’nin tüm şubeleri ve personeli ile gerekli kurallara uygun şekilde ikinci bir duyuruya kadar vereceği hizmetler şöyle;

“Kasap, market ve eczanelerde maske-mesafe-hijyen ve diğer belirtilen kurallara uyulduğuna dair denetlemeler sürekli olarak yapılacaktır.

Market, kasap, eczane ve ATM’ler her gün LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından ilaçlanacak.

Yaşlılar için; İlaçları eczaneden alınıp evlerine götürülecek, market ihtiyaçları kapıda ödeme yapılacak şekilde alınacak ve evlere teslim edilecek, kan alımı devam edecek, acil olmadığı sürece şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak.

Açık olan devlet daireleri, kasaplar, marketler, eczaneler, banka ATM’leri LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından rutin olarak ilaçlanacak.

LTB’nin Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde sürdürdüğü Lefkoşa’daki 65 yaş üzeri yurttaşların Covid-19’a karşı aşılama çalışmasında telefonlu LTB’ye başvuru kabulü devam edecek.

Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ne üye özel gereksinimli bireylerin aldıkları hastahaneye ulaşım gibi hizmetler verilmeye devam edecek.

Fırınlar, imalathaneler, gıda depoları, marketler, kasaplar, eczanelerde LTB Zabıta ekipleri tarafından maske-mesafe-hijyen ve diğer belirtilen kurallara uyulduğuna dair denetlemeler sürekli olarak yapılacaktır.

Alo 185 Çözüm hattı 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

Paylaşım Mutfağı mevcut hizmetlerini vermeye devam edecektir. LTB Kadın Sığınma Evi hizmet vermeye devam edecektir. Defin Hizmetleri de kapanma döneminde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Açık Pazar, hükümetin alacağı ikinci bir karara kadar kapalı olacaktır. LTB El Ele Kreşi kapalı olacak”.

Açıklamada, tüm LTB personeline bir kez daha PCR testi yapılması için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldığı da kaydedildi.