LTB, iş yerlerini ziyaret ederek yeni yasal düzenleme hakkında bilgilendirme yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklikler nedeniyle belediye sınırları içerisindeki tüm iş yerlerinin iş yeri izinlerini almalarının yasal zorunluluk haline geldiğini açıkladı.

LTB’den verilen bilgiye göre bu kapsamda iş yerleri ziyaret edilerek “İş Yeri Veri Güncelleme Formu” doldurtulacak ve yasal değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapılacak.

LTB sınırlarında yer alan iş yerleri ilgili formu ayrıca https://lefkosabelediyesi.org/online/isyeri-veri-guncelleme-formu linkinden de kendileri doldurabilecek.

Açıklamada, bundan sonraki süreçte yeni açılacak ve/veya el değiştirecek iş yerlerinin işlemlere başlamadan önce LTB İş Yeri İzinleri ve Denetim Birimi’nden bilgi almaları gerektiği de belirtildi.