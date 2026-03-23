LTB, ilk kez “Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği” düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bu yıl ilk kez “Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği” düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre “1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği” 4-16 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu organizasyonunda yapılacak.

Etkinliğin açılış şöleni, 4 Nisan Cumartesi 11.00-13.00 saatleri arasında Kızılbaş Park’ında yapılacak. Açılış şöleninde, LBO Çocuk Korosu, Kukla Tiyatrosu, hip hop gösterisi, çocuk müzikleri ve dans olacak.

“1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği”ne Türkiye’den İstanbul Şehir Tiyatroları, Manisa Şehir Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu çocuk oyunları ile katılacak. Bunun yanı sıra Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunları da çocuklarla buluşacak.

Okullarla yapılan iş birliği kapsamında öğrenciler tiyatroyla buluşacak.

Tüm oyunlar ücretsiz sahnelenecek.

Etkinliğin salon sponsorluğunu YDÜ AKKM, teknik ekipman sponsorluğunu ise Major Music Center yapıyor.

“1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği”nin programı şöyle:

6 Nisan Pazartesi: “Sesler Ülkesi” / İstanbul Şehir Tiyatroları

7 Nisan Salı: “Rüya” / K.T. Devlet Tiyatroları

9 Nisan Perşembe: “Çizmeli Kedi” / Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

14 Nisan Salı : “Hayır Hayır Hayır” / Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

16 Nisan Perşembe: “Alice Harikalar Diyarında” / Trabzon Devlet Tiyatrosu