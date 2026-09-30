“40 bin TL ikramiye doğru bir uygulama değil”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla yaklaşık 48 bin emekliye kasım ayında 40 bin TL ikramiye ödeneceğinin açıklanmasının ardından konuya ilişkin düşüncelerini aktardı ve “Bu doğru bir uygulama değil” dedi.

Kanal T’de gazeteci Aytuğ Türkkan’ın konuğu olan Taçoy, “Karşı olduğumu arkadaşlara ifade ettim ancak arkadaşlar tarafından kabul görmedi. Sigorta ve sigortacılık ezbere değildir. Aktüeryal dengelere bakmadan ‘şunu yükseltelim, şunu düşürelim’ diyemezsiniz. Arkadaşlar kendi değerlendirmelerini yapsın, hesaplamalar yapılsın. Ben yanılıyorsam yanlışım. Bunu bana gelecekler anlatacaklar. 40 bin TL gibi bir paranın verilmesi insanlara hoş gelir. Bir de hayat pahalılığı haricinde yüzde 10 artış var. Bu +%10 bütçeyi ne kadar etkileyecek, bu çok önemlidir” ifadelerini kullandı.