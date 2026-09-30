"Güveni aşındıran eylem ve işlemleri de muhataplarımıza anlatıyoruz"

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda “güven artırıcı önlemler” kadar “güven aşındırıcı eylem ve işlemler” kavramının da önem taşıdığını belirterek, güveni aşındıran gelişmeleri BM Genel Sekreteri, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin, AB yetkilileri ve görüştükleri diplomatlara aktardıklarını söyledi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güven Artırıcı (Yaratıcı) Önlemler” kavramının uzun süredir kullanıldığını, “Güven Aşındırıcı Eylem ve İşlemler” kavramını ise yeni kullanmaya başladıklarını belirtti.

Yeni güven artırıcı önlemler konuşulurken, güveni aşındırdığını düşündükleri çeşitli gelişmeleri de muhataplarına aktardıklarını ifade eden Erhürman, bunlar arasında festival ve Barcelona iptallerini, Kıbrıslı Türk temsilcilerin yabancı diplomatlarla görüşmesini engelleme girişimlerini, Kıbrıslı Rum milletvekillerinin girişimleriyle Avrupa Parlamentosu’nda alınan “tek yanlı, tarafgir” kararları ve mülkiyet konusundaki tutuklamaları sıraladı.

Erhürman, söz konusu eylem ve işlemleri BM Genel Sekreteri, Holguin, AB yetkilileri ve görüştükleri diplomatlara aktarırken “güven aşındırıcı eylem ve işlemler” kavramını kullandıklarını belirtti.

Erhürman ayrıca gazeteci Yusuf Kanlı’nın birkaç gün önce Holguin ile yaptığı röportajda yönelttiği bir soruya dikkat çekti.

Kanlı’nın, “Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk temsilcilerinin uluslararası temaslarını kısıtlamaya çalışırken ve Kıbrıs Türk tarafı güveni zedeleyen başka adımlar bulunduğunu bildirirken elverişli bir ortam yaratılabilir mi?” sorusunu yönelttiğini aktaran Erhürman, Holguin’in ise bu soruya “Kesinlikle hayır” yanıtını verdiğini belirtti.

Holguin’in yanıtında, söz konusu gelişmelerin “zaten karmaşık olan meseleyi daha da karmaşık hâle getirdiğini” söylediğini aktaran Erhürman, Holguin’in “Müzakereler kendiliğinden ortaya çıkmaz; düşmanca bir ortamdan da doğmaz. Aksine, karşı tarafı ve onun varlığını anlamayı ve kabul etmeyi gerektirir. Bu konuyu özellikle son bir ayda müzakerecilerle birkaç kez görüştüm” ifadelerini kullandığını kaydetti.

Erhürman, Holguin’in bu yanıtının bundan sonraki süreçler açısından önem taşıdığını belirterek, “Bunca tartışmanın arasında kaynayıp gitmesin diye, buraya not düşmek istedim” dedi.