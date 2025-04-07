LTB, gece toplu taşıma hizmeti başlatıyor

Trafikte yaşanan sorunlara alternatif çözüm üretmek amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), gece saatlerinde toplu taşıma hizmeti başlatmaya hazırlanıyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin Mayıs ayında üç aylık deneme süreciyle hayata geçirileceğini duyurdu.

Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, trafik sorununun cezalarla çözülemediğine ve toplumda adalet duygusunun zedelendiğine dikkat çekti. Son günlerde yaşanan bir olayda, bir kaymakamın yasa önünde eşit muamele görmemesinin kamuoyunda adalet algısını sarstığını belirtti.

Lefkoşa'nın hizmet sektörünün yoğun olduğu bir şehir olduğunu vurgulayan Harmancı, artan cezalar ve her gün yaşanan kayıplar nedeniyle güvenli bir alternatif oluşturma zorunluluğunun doğduğunu kaydetti. Bu çerçevede, şehir içi toplu taşıma izni bulunan firmalarla prensipte uzlaşı sağlandığını belirtti.

Harmancı, LTB’nin her akşam 19.00-00.30 saatleri arasında iki araç kiralayarak, etkin bir dolaşım ağı kurmayı hedeflediğini söyledi. Proje kapsamında, özellikle servis sektörünün yoğunlaştığı güzergâhlarda gece servisleri sağlanacak.

Başkan Harmancı, hafta içinde hizmet sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek çalışmaları paylaşacaklarını ve trafik komisyonuna konuyu detaylı şekilde aktaracaklarını da ifade etti.