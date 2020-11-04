LTB Cuma günü Ortaköy kanalizasyon çalışması yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, cuma günü Ortaköy 4. Sokak’ta kanalizasyon çalışması yapılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon çalışması dolayısıyla saat 09.00’dan itibaren Ortaköy 4. ve 5. Sokak’ın iş tamamlanıncaya kadar kısmen trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.