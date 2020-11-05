LTB çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde çocuk atölyeleri düzenleniyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Kıbrıs sokak oyunları, atık malzeme değerlendirme, yaratıcı drama, çocuğum haklıyım, haklarımı öğreniyorum, geleneksel lezzetlerimiz, takı-taş boyama, işaret dili öğreniyorum, Lefkoşa’dan hikayeler, küçük el aletleri, kokulu taş ile mandala yapma konularında gerçekleştirilecek atölyelere kayıt için son tarih 11 Kasım.

Açıklamaya göre maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanacağını kurslara 14 Kasım Cumartesi günü başlanacak. Kurslar cumartesi günleri 2 grup şekilde düzenlenecek. Birinci grup saat 10.00’da, 2. Grup ise saat 14.00’te eğitim görecek.

Ücretsiz gerçekleştirilecek kurslarda gruplar en fazla 15 kişiden oluşacak.

Kurslara kayıtlar mesai saatleri içerisinde 0548 853 0582 veya 0533 862 1861 numaralı telefondan whatsapp mesaj yolu ile yapılabilir.